Губернатор прокомментировал аварийную ситуацию на севере Прикамья

«Поручил министру ЖКХ работать на месте и координировать ход восстановительных работ. Главам всех муниципалитетов поручил лично контролировать завершение восстановительных работ, усилить контроль за подвозом воды и незамедлительно реагировать на все обращения жителей по этому вопросу», — написал губернатор Дмитрий Махонин. Глава Прикамья также заявил, что до конца дня электроснабжение должно быть восстановлено во всех населенных пунктах.