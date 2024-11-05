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Губернатор прокомментировал аварийную ситуацию на севере Прикамья

Жители на несколько дней остались без воды и электричества.

Источник: Комсомольская правда

На севере Пермского края завершаются работы по восстановлению электросетей в городах, где из-за непогоды были повреждены линии электропередач и остановлены водозаборы. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

Напомним, вечером 2 ноября в Березниках из неблагоприятных погодных условий произошли обрывы на сетях электроснабжения. В результате чего из строя вышли два водозабора. Без воды и без света остались многоквартирные дома и социальные объекты.

По словам главы Прикамья, на водозаборе «Усолка» электроснабжение восстановлено. На другом водозаборе сейчас работают дополнительные бригады, заработать он должен к утру завтрашнего дня.

Также в выходные дни обрыв электросетей произошел и в Соликамском округе. Третьи сутки без электричества остаются жители трех деревень в Красновишерском округе, двух — в Чердынском округе и четырех — в Александровском. Во всех территориях аварийно-восстановительные работы продолжаются.

«Поручил министру ЖКХ работать на месте и координировать ход восстановительных работ. Главам всех муниципалитетов поручил лично контролировать завершение восстановительных работ, усилить контроль за подвозом воды и незамедлительно реагировать на все обращения жителей по этому вопросу», — написал губернатор Дмитрий Махонин. Глава Прикамья также заявил, что до конца дня электроснабжение должно быть восстановлено во всех населенных пунктах.

ЖКХ