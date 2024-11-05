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Стало известно, как россиянка получила ожог глаза во время наращивания ресниц

С жалобой на травму органа зрения жительница Пушкина обратилась к врачам после посещения салона красоты, сообщила «Фонтанка».

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Девушка получила ожог глаза.
Источник: Shutterstock

Женщина проходила процедуру по наращиванию ресниц. Вернувшись домой, она почувствовала боль в области глаза. Спустя сутки после посещения студии красоты женщина обратилась за помощью к медикам.

Врачи диагностировали у пострадавшей химический ожог глаза. Орган зрения пациентке обожгли клеем во время проведения процедуры по наращиванию ресниц. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Женщина рассказала, что наращивать ресницы она отправилась в один из известных и не самых бюджетных салонов красоты. По данным «Фонтанки», минимальная стоимость такой процедуры для посетительниц составляет 2300 рублей.

Однако высокая стоимость, как оказалось, не является гарантией безопасности для клиентов. В некоторых случаях они могут получить травму даже при условии проведения процедуры высококвалифицированными специалистами.

Информация о том, планирует ли пострадавшая обращаться с гражданским иском к салону красоты в суд или решить вопрос в досудебном порядке, пока не сообщается. Но такое право у женщины есть.