Стало известно, как россиянка получила ожог глаза во время наращивания ресниц

Женщина проходила процедуру по наращиванию ресниц. Вернувшись домой, она почувствовала боль в области глаза. Спустя сутки после посещения студии красоты женщина обратилась за помощью к медикам.
Врачи диагностировали у пострадавшей химический ожог глаза. Орган зрения пациентке обожгли клеем во время проведения процедуры по наращиванию ресниц. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
Женщина рассказала, что наращивать ресницы она отправилась в один из известных и не самых бюджетных салонов красоты. По данным «Фонтанки», минимальная стоимость такой процедуры для посетительниц составляет 2300 рублей.
Однако высокая стоимость, как оказалось, не является гарантией безопасности для клиентов. В некоторых случаях они могут получить травму даже при условии проведения процедуры высококвалифицированными специалистами.
Информация о том, планирует ли пострадавшая обращаться с гражданским иском к салону красоты в суд или решить вопрос в досудебном порядке, пока не сообщается. Но такое право у женщины есть.