Закончился 221 день поисков пропавшего уфимского подростка

Сегодня, 5 ноября, в Уфе подошел к концу 221 день розыска пропавшего 14-летнего мальчика. В городском Управлении гражданской защиты рассказали о том, как прошли очередные сутки поиска подростка.
Напомним, вечером 30 марта, была опубликована информация о том, что 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов пропали без вести. Они вместе занимались спортивным туризмом в уфимском Детском центре «Меридиан». В начале минувшей весны подростки стали участниками соревнования среди учащихся «Туристская лыжня — 2024», где стали победителями. Состязания проходили недалеко от детского лагеря «Чайка», и после субботних занятий юные спортсмены направились туда погулять.
Спустя время мальчики перестали выходить на связь. Их родители взволновались, попробовали найти ребят самостоятельно, но потом все же были вынуждены обратиться за помощью к спасателям и сотрудникам правоохранительных органов.
31 марта в лесу рядом с шестой пристанью были найдены рюкзаки школьников. По факту исчезновения подростков возбудили уголовное дело.
На 58 день розыска на берегу реки Белой в Уфе спасатели обнаружили труп подростка. Это оказался Павел Паличев. Родители опознали тело и подтвердили личность.
— Спасатели Управления гражданской защиты Уфы и ЦПСО АСС Госкомитета РБ по ЧС обследовали 16 километров береговой линии и акватории реки Белой на катере, — заявили сегодня в УГЗ.
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