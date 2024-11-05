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Частный дом на улице Чукотской в Ростове потушили

Пожар на Чукотской в Ростове полностью потушили, выгорело 150 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Частный дом на улице Чукотской в Ростове-на-Длну полностью потушили. Информация об этом поступила от пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Полную ликвидацию горения объявили в 15:57, — сообщили в ведомстве.

Напомним, пожар на Чукотской, 18 вспыхнул днем 5 ноября. Вызов в МЧС поступил в 13:10, почти через час пламя локализовали на площади в 150 кв. метров. Потом, как уже было сказано, все потушили.

Известно, что на месте происшествия работали 16 человек, использовалось четыре единицы техники. По данным спасателей, пострадавших не было.