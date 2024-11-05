«Ангелочек, пусть твое место будет в раю»: в Башкирии похоронили погибшую при пожаре 10-летнюю девочку

Как удалось выяснить «КП-Уфа», в тот роковой день родители вместе со старшими дочками помогали соседям резать и ощипывать гусей. Младшие близняшки остались дома. Когда вспыхнул пожар, одна из девочек смогла выбраться из дома, добежала до соседей и сообщила о случившемся родителям. Отец тут же бросился на помощь к дочери, но не смог найти ее в задымленном доме и в итоге сам получил серьезные ожоги половины тела. Прибывшие на место медики бригады скорой помощи экстренно доставили его в реанимацию. 5 ноября, Олега Аллабердина вертолетом санитарной авиации доставили из Кигинской ЦРБ в Уфу и положили в Республиканский ожоговый центр.