«Ангелочек, пусть твое место будет в раю»: в Башкирии похоронили погибшую при пожаре 10-летнюю девочку

Днем 3 ноября в деревне Ибраево Кигинского района Башкирии произошла страшная трагедия. При пожаре в частном доме погибла 10-летняя Альфия Аллабердина (здесь и далее имена несовершеннолетних изменены — Ред.) Ее сестра-близнец Наиля смогла выбраться из объятого пламенем жилища и позвала на помощь папу. Всего в семье воспитываются четверо дочек, старшие в тот момент вместе с родителями находились у соседей в гостях.
Отец семейства, 41-летний Олег Аллабердин прибежал и попытался вытащить дочку из горящего дома, но не смог найти ее в дыму. Мужчина получил серьезные ожоги второй и третьей степени, и сейчас находится в больнице.
40-летний Олег Аллабердин получил ожоги второй и третьей степени, его перевезли в Уфу. Фото: соцсети.
«ВРЯД ЛИ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ».
Как удалось выяснить «КП-Уфа», в тот роковой день родители вместе со старшими дочками помогали соседям резать и ощипывать гусей. Младшие близняшки остались дома. Когда вспыхнул пожар, одна из девочек смогла выбраться из дома, добежала до соседей и сообщила о случившемся родителям. Отец тут же бросился на помощь к дочери, но не смог найти ее в задымленном доме и в итоге сам получил серьезные ожоги половины тела. Прибывшие на место медики бригады скорой помощи экстренно доставили его в реанимацию. 5 ноября, Олега Аллабердина вертолетом санитарной авиации доставили из Кигинской ЦРБ в Уфу и положили в Республиканский ожоговый центр.
В семье Аллабердиных воспитываются четверо дочерей. Фото: личный архив героев публикации.
— Отец семейства лежит в больнице с 50% ожогом тела, и навряд ли сможет работать в будущем. Супруга с тремя дочерями приютилась временно у соседей, — рассказывает родственница семьи Аллабердиных.
Также в сельсовете нам сообщили, что у мужчины имеется инвалидность второй группы, поэтому восстановление будет идти тяжело.
— У него нашли опухоль в голове, он на инвалидности. Семья у них очень положительная, там очень мама у них активная. Они вообще очень отзывчивые люди, помогали всем соседям. Где-то что-то сделать по хозяйству — всегда на них рассчитывать могли. Страшная трагедия, — рассказали «КП-Уфа» в сельсовете Ибраево.
В момент возникновения пожара в доме находились только младшие девочки — старшие вместе с мамой и папой помогали соседям по хозяйству. Фото: соцсети.
«ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ».
Всего в тушении пожара были задействованы восемь сотрудников пожарной охраны и три единицы техники. При разборе оставшихся после пожара руин и была обнаружена одна из сестер-близняшек. Днем, 5 ноября, 10-летнюю Альфию похоронили. На прощание с трагически погибшей девочкой пришли все жители деревни. Ранее и.о. главы Кигинского района Башкирии Руслан Вахитов призвал земляков помочь многодетной семье, лишившейся крова и потерявшей ребенка.
— Сейчас нам необходимо объединиться и помочь семье! Финансовую помощь можно отправить по номеру телефона 8−963−909−33−41 Олег Гатаулович Аллабердин. Чужого горя не бывает, давайте не оставаться в стороне! — написал у себя на странице в соцсетях Руслан Вахитов.
Десятки жителей Башкирии выразили соболезнования многодетной семье в связи с гибелью ребенка.
— Разделяем ваше горе, дай бог терпения, — пишет жительница Кигинского района Аниса Х.
— Какое страшное горе. Берегите себя и близких, — комментирует Алсу С.
10-летнюю девочку сегодня похоронили. Попрощаться с ней пришли все жители деревни Ибраево. Фото: соцсети.
— Ангелочек, пусть твое место будет в раю, — говорит Инна Н.
Пока еще не оправились от шока друзья, соседи и одноклассники погибшей девочки.
-Спи спокойно малышка! Земля тебе пухом, родная — написала близкая подруга близняшек Екатерина М.
ОФИЦИАЛЬНО.
Что могло стать причиной пожара в бревенчатом доме семьи Аллабердиных пока не известно. В МЧС по Башкирии сообщают, что к моменту прибытия сотрудников пожарной охраны, дом горел изнутри по всей площади.
— По указанию начальника Главного управления МЧС России по РБ Марата Латыпова на место направлена оперативная группа Главного управления, в том числе эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России, — прокомментировали в экстренном ведомстве.
После пожара дом многодетной семьи превратился в руины. Фото: МЧС по РБ.
Также в экстренном ведомстве отметили, что 10-летняя Альфия стала десятым погибшим при пожаре ребенком с начала года.
— С начала года в республике произошло 8079 пожаров (за последнюю неделю — 172 пожара), только за последние три дня погибло в огненной ловушке 4 человека, в том числе девочка 10 лет. Всего за 10 месяцев с небольшим оборвалась жизнь 174 человек. Травмировано при пожарах 204 человека, — сообщили в экстренном ведомстве.
«Комсомольская правда — Уфа» приносит соболезнования родным и близким трагически погибшей девочки.