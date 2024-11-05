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Умер 37-летний замначальника ФСС Самарской области Игорь Щербаков

В Кинельском районе нашли мертвым замначальника Фонда соцстрахования Самарской области Игоря Щербакова.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о смерти заместителя начальника Фонда социального страхования Самарской области Игоря Щербакова. 37-летнего мужчину нашли мертвым в Кинельском районе. Информация об этом появилась в социальных сетях 5 ноября 2024 года.

По предварительным данным, одним из первых тело Игоря Щербакова обнаружил его сосед. Что стало причиной смерти чиновника, пока точно не ясно. Источник «КП-Самара» допустил, что мужчина мог свести счеты с жизнью. Все обстоятельства его гибели предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

Известно, что Игорь Щербаков несколько лет работал в Фонде социального страхования Самарской области. У него остались жена и двое детей.

несчастный случай