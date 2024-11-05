Умер 37-летний замначальника ФСС Самарской области Игорь Щербаков

Стало известно о смерти заместителя начальника Фонда социального страхования Самарской области Игоря Щербакова. 37-летнего мужчину нашли мертвым в Кинельском районе. Информация об этом появилась в социальных сетях 5 ноября 2024 года.
По предварительным данным, одним из первых тело Игоря Щербакова обнаружил его сосед. Что стало причиной смерти чиновника, пока точно не ясно. Источник «КП-Самара» допустил, что мужчина мог свести счеты с жизнью. Все обстоятельства его гибели предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.
Известно, что Игорь Щербаков несколько лет работал в Фонде социального страхования Самарской области. У него остались жена и двое детей.