Арестованный за взятку генерал-майор Мирзаев заявил о грубом отношении в ИВС

Сейчас Мирза Мирзаев находится в СИЗО, где его посетили члены московской Общественной наблюдательной комиссии Анна Воробьева и Кирилл Беспалов. Как сообщает газета ОНК, генерал-майор назвал своих сокамерников в карантинной зоне московского изолятора интеллигентными людьми. Все они проходят обвиняемыми по разным уголовным делам, связанными с экономикой. Отношением к нему в СИЗО Мирзаев доволен, однако чувствует себя очень растерянным. «Только недавно переехал в Москву на новую должность, а тут такое случилось», — сказал он общественникам.