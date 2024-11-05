Арестованный за взятку генерал-майор Мирзаев заявил о грубом отношении в ИВС

Сейчас Мирза Мирзаев находится в СИЗО, где его посетили члены московской Общественной наблюдательной комиссии Анна Воробьева и Кирилл Беспалов. Как сообщает газета ОНК, генерал-майор назвал своих сокамерников в карантинной зоне московского изолятора интеллигентными людьми. Все они проходят обвиняемыми по разным уголовным делам, связанными с экономикой. Отношением к нему в СИЗО Мирзаев доволен, однако чувствует себя очень растерянным. «Только недавно переехал в Москву на новую должность, а тут такое случилось», — сказал он общественникам.
Об аресте Мирзы Мирзаева стало известно 3 ноября. Как писал «Ъ», генерал-майора подозревают в получении отката в 140 млн руб. от руководства компании-производителя модулей для строительства складов. Вместе с ним за посредничество в получении взятки арестован Махир Сафаров — фактический собственник АО «Демис», крупной фирмы по производству обуви, через счета которой прогнали часть денег для генерала. Свою вину оба фигуранта, по данным «Ъ», не признают.