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На горе Демерджи заблудились трое туристов

Трое туристов потерялись в темноте на горе Демерджи.

Источник: МЧС Крыма

Три человека потерялись на горе Южная Демерджи. Молодые люди заблудились в темноте во время дождя и сильного ветра. Спасатели «КРЫМ-СПАС» вывели туристов в безопасное место, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

«Прибывшие сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда быстро нашли молодых людей и сопроводили их к подножию горы. В медпомощи они не нуждались», — сказано в сообщении чрезвычайного ведомства.

Спасатели рекомендуют не выходить в горы во время сложных погодных условий.

Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что 4 ноября сотрудники МЧС помогли группе из пяти туристов в районе горы Бойко.