На горе Демерджи заблудились трое туристов

Три человека потерялись на горе Южная Демерджи. Молодые люди заблудились в темноте во время дождя и сильного ветра. Спасатели «КРЫМ-СПАС» вывели туристов в безопасное место, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
«Прибывшие сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда быстро нашли молодых людей и сопроводили их к подножию горы. В медпомощи они не нуждались», — сказано в сообщении чрезвычайного ведомства.
Спасатели рекомендуют не выходить в горы во время сложных погодных условий.
Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что 4 ноября сотрудники МЧС помогли группе из пяти туристов в районе горы Бойко.