«Решил уйти в занос». Водитель BMW полихачил в Могилеве и может остаться без прав

Инцидент с нарушением водителем Правил дорожного движения произошел в областном центре на перекрестке улиц Крупской и Кирова. В дневное время 21-летний водитель «БМВ» во время поворота налево решил зайти в управляемый занос. Из-за проделок лихача водители встречных и попутных авто были вынуждены остановиться.