«Решил уйти в занос». Водитель BMW полихачил в Могилеве и может остаться без прав

В Могилеве водитель «БМВ» остановил движение из-за заноса и рискует лишиться водительских прав. Подробности рассказали в УВД Могилевского облисполкома.
Инцидент с нарушением водителем Правил дорожного движения произошел в областном центре на перекрестке улиц Крупской и Кирова. В дневное время 21-летний водитель «БМВ» во время поворота налево решил зайти в управляемый занос. Из-за проделок лихача водители встречных и попутных авто были вынуждены остановиться.
— Могилевчанин не подумал, что за такие маневры он может остаться без водительского удостоверения, — отметили в пресс-службе УВД.
Водителя оперативно установили, на него составили административный протокол. За трюк на проезжей части могилевчанину грозит лишение водительских прав на срок до 1 года, а также штраф до 10 базовых.
Также россиянин думал незаметно ввезти в Беларусь новое авто по старым документам: «Той же марки и того же цвета, но новее».
А еще милиция ищет пропавшего еще в октябре 19-летнего жителя Минска Александра Теляткова’Может быть в России".