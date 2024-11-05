Два человека отравились угарным газом в Логойском районе

По предварительной информации, мужчина — владелец дома — занимался ремонтом в нем. Накануне к нему приехали знакомые, с которыми он распивал спиртное. Компания ночью 3 ноября разъехалась, а в доме остался хозяин и его спутница — их погибшими нашли только через сутки.