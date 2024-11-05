Два человека отравились угарным газом в Логойском районе

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Логойский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства смерти двух человек от отравления угарным газом, сообщили во вторник в СК.
Тела мужчины и женщины 39 и 34 лет были обнаружены днем 4 ноября в агрогородке Гайна в строящемся доме.
По предварительной информации, мужчина — владелец дома — занимался ремонтом в нем. Накануне к нему приехали знакомые, с которыми он распивал спиртное. Компания ночью 3 ноября разъехалась, а в доме остался хозяин и его спутница — их погибшими нашли только через сутки.
Установлено, что дом отапливался дизельным автомобильным обогревателем, который был неисправен. В качестве предварительной причины смерти обоих называется отравление угарным газом.
По факту начата проверка, следователи выясняют причины и условия, которые привели к трагедии.