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В Воронежской области 5-летний мальчик погиб на пожаре

Трагедию спровоцировал пьяный отец ребенка.

Источник: пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области

Днем 7 октября этого года в селе Саприно Подгоренского района местный житель употреблял алкоголь в доме, где в это время спал его 5-летний сын. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

В какой-то момент мужчина вышел на улицу, оставив на газовой плите рядом с окном чайник. Из-за того, что фигурант долгое время не возвращался в дом, он не смог среагировать на загоревшуюся занавеску. К сожалению, мальчик не смог самостоятельно выбраться из окутанного дымом жилого дома и отравился угарным газом.

Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и самоуправство мужчина признался в содеянном. В соответствии с ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы.

пожары
СК