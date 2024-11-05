В Воронежской области 5-летний мальчик погиб на пожаре

Днем 7 октября этого года в селе Саприно Подгоренского района местный житель употреблял алкоголь в доме, где в это время спал его 5-летний сын. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.
В какой-то момент мужчина вышел на улицу, оставив на газовой плите рядом с окном чайник. Из-за того, что фигурант долгое время не возвращался в дом, он не смог среагировать на загоревшуюся занавеску. К сожалению, мальчик не смог самостоятельно выбраться из окутанного дымом жилого дома и отравился угарным газом.
Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и самоуправство мужчина признался в содеянном. В соответствии с ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы.