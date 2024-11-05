На следовавшем из Санкт-Петербурга в Уфу самолете во время полета произошел пожар

Напомним, недавно у следовавшего из Санкт-Петербурга в Уфу самолета в полете произошел сбой в оборудовании. ЧП случилось в районе международного аэропорта имени Мустая Карима на высоте 1200 метров. Перед приземлением экипаж воздушного судна принял решение уйти на второй круг из-за ложного срабатывания системы предупреждения столкновения с землей и неверного показания GPS.