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На следовавшем из Санкт-Петербурга в Уфу самолете во время полета произошел пожар

Уфа в полете случился пожар.
Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 4 ноября, у следовавшего из Санкт-Петербурга в Уфу самолета произошел пожар во время полета. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.

В ходе рейса сработала сигнализация о пожаре в багажном отсеке. Спустя время команда воздушного судна доложила, что горение было потушено. После этого экипаж принял решение вернуться в питерский аэропорт Пулково.

Напомним, недавно у следовавшего из Санкт-Петербурга в Уфу самолета в полете произошел сбой в оборудовании. ЧП случилось в районе международного аэропорта имени Мустая Карима на высоте 1200 метров. Перед приземлением экипаж воздушного судна принял решение уйти на второй круг из-за ложного срабатывания системы предупреждения столкновения с землей и неверного показания GPS.

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