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Четыре ДТП с участием 21 автомобиля произошли на участке дороги в КБР

Движение на участке затруднено, организован объезд через селение Залукокоаже.

Источник: РИА "Новости"

Четыре ДТП с участием 21 автомобиля произошли на участке автодороги в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального МВД.

«На 25-м километре автодороги “Обход города Пятигорска” в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики, на участке протяженностью 200−250 метров, поочередно произошло четыре ДТП без пострадавших», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной аварий стали плохие погодные условия, а также несоблюдение скоростного режима и дистанции водителями. Движение на участке затруднено, организован объезд через селение Залукокоаже. На месте работают экипажи ДПС.

Ранее грузовик столкнулся с легковым авто и въехал в автобусную остановку в Омутнинске Кировской области, из-за чего та была полностью разрушена. В результате пострадали 3 человека, один из них был госпитализирован. О причинах ДТП не сообщалось.