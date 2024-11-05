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Два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей в Челябинской области

Два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на территории Чебаркульского района.

Все произошло 5 ноября на 27 километре дороги Бишкиль — Варламово.

Предварительно известно, что 55-летний мужчина на ВАЗ-211440 на изгибе дороги влево не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Renault Arkana, за рулем был мужчина 1984 года рождения.

В результате водитель и 37-летний пассажир ВАЗа от полученных травм скончались на месте, пассажир этого же автомобиля, женщина 1986 года рождения, получила травмы, госпитализирована.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа продолжают работать на месте происшествия.

Видеокомментарий командира отделения ДПС Госавтоинспекции МО МВД России «Чебаркульский» Анатолия Туманина.