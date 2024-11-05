Пришла домой, когда ее поминали: Как мужчина по ошибке похоронил чужую женщину вместо жены в Ростовской области

В Таганроге Ростовской области произошла странная и комичная ситуация. Мужчина думал, что его жена умерла, и даже организовал похороны. В тот же день супруга вернулась домой — целая и невредимая. Как оказалось, в гробу была чужая женщина.
НА ПОХОРОНАХ ШЕПТАЛИСЬ, НО НА ПОМИНКИ ПОШЛИ.
Первым об истории супругов Юрия и Ольги рассказал телеканал НТВ. Юрий поведал изданию, что однажды Ольга ушла из дома после ссоры. Через полмесяца поисков мужчине позвонили из полиции. Сотрудники попросили дончанина явиться на опознание.
Из-за стресса мужчина выпил алкоголь. В итоге на опознание он так и не попал. По словам знакомых, Юрий всем рассказывал, что был в бюро судмедэкспертизы. Якобы в учреждении он никого не дождался и отправился домой.
Следователи выясняют детали случившегося Олег ЗОЛОТО.
При этом Юрий был уверен, что жена скончалась, и начал готовиться к похоронам. Позвал на прощание родных, друзей и соседей.
Как рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону», первым тревогу забил родной брат Ольги. Ему показалось, что в гробу — не его сестра. Следом зашептались и соседи. Мол, хоронят не Ольгу, а другую женщину: и нос не тот, и цвет волос другой. Только муж, раздавленный горем, словно не видел разницы. Считал, что покойную невозможно узнать из-за посмертного грима.
Несмотря на то, что на кладбище у многих закрались сомнения, на поминки отправились все.
В БРАКЕ ПРОЖИЛИ 16 ЛЕТ.
Пока друзья и близкие поминали Ольгу, она пришла домой. Женщина очень удивилась, узнав от соседей о своих похоронах. Не понимала, как Юрий, с которым она прожила 16 лет, мог перепутать ее с другой.
По словам источника, все две недели пропавшая оставалась в городе. Предположительно, из дома Ольга ушла, чтобы «проучить» мужа. Вернувшись домой, она простила Юрия, несмотря на историю с похоронами при жизни.
Ольга даже побывала на своей могиле Ольга ФРОЛОВА.
Сейчас правоохранители пытаются установить личность женщины, которую похоронили под именем Ольги. Параллельно силовики разыскивают родственников человека.
— Пока об эксгумации речь не идет. Покойная, судя по всему, вела асоциальный образ жизни. Женщине стало плохо прямо на улице: ее привезли в больницу, но спасти не удалось. С учетом того, что ее никто не искал, возможно, у нее нет близких людей.
ОФИЦИАЛЬНО.
«КП-Ростов-на-Дону» обратилась за комментарием в следственное управление СКР по Ростовской области.
— В следственные органы следственного комитета РФ по Ростовской области обратилась жительница Таганрога, которая сообщила, что ушла из дома после ссоры с супругом. Впоследствии, когда вернулась, она узнала, что под ее именем на городском кладбище похоронена другая женщина. По факту случившегося организована процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, — рассказала, — прокомментировали в ведомстве.