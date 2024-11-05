Пришла домой, когда ее поминали: Как мужчина по ошибке похоронил чужую женщину вместо жены в Ростовской области

— В следственные органы следственного комитета РФ по Ростовской области обратилась жительница Таганрога, которая сообщила, что ушла из дома после ссоры с супругом. Впоследствии, когда вернулась, она узнала, что под ее именем на городском кладбище похоронена другая женщина. По факту случившегося организована процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, — рассказала, — прокомментировали в ведомстве.