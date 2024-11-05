Арина Шарапова опровергла, что стала жертвой мошенников

Кроме того, стало известно, что помощница Михалкова Наталья Сёмина стала жертвой мошеннической схемы с якобы редактированием страницы в «Википедии». Во время телефонного разговора ее попросили «понажимать на какие-то кнопки» на мобильном. В результате мошенники смогли снять деньги в банковском приложении.