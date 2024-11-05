Арина Шарапова опровергла, что стала жертвой мошенников

Телеведущая Арина Шарапова опровергла появившиеся в СМИ данные о ее обмане мошенниками с косметикой.
«Это ложная информация!» — заявила она корреспонденту aif.ru.
Отметим, что ранее в Telegram-каналах и СМИ опубликовали информацию о том, что Арина Шарапова якобы стала жертвой мошеннической схемы. Также сообщалось о том, что на уловки мошенников попалась супруга Никиты Михалкова Татьяна.
По данным источников, к знаменитостям обращалась неизвестная женщина, представляясь генеральным директором крупного магазина. Она предлагала приобрести брендовую косметику со скидкой 70% из-за повреждённых упаковок. Как утверждают некоторые Telegram-каналы, в конце октября о таких же случаях мошенничества в полицию заявили супруга известного режиссера и продюсера Владимира Досталя Мириам, предпринимательница Елена Ветхова и гимнастка Ляйсан Утяшева.
Кроме того, стало известно, что помощница Михалкова Наталья Сёмина стала жертвой мошеннической схемы с якобы редактированием страницы в «Википедии». Во время телефонного разговора ее попросили «понажимать на какие-то кнопки» на мобильном. В результате мошенники смогли снять деньги в банковском приложении.