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Арина Шарапова опровергла, что стала жертвой мошенников

Знаменитость возмутилась из-за появившейся в СМИ информации.

Источник: Аргументы и факты

Телеведущая Арина Шарапова опровергла появившиеся в СМИ данные о ее обмане мошенниками с косметикой.

«Это ложная информация!» — заявила она корреспонденту aif.ru.

Отметим, что ранее в Telegram-каналах и СМИ опубликовали информацию о том, что Арина Шарапова якобы стала жертвой мошеннической схемы. Также сообщалось о том, что на уловки мошенников попалась супруга Никиты Михалкова Татьяна.

По данным источников, к знаменитостям обращалась неизвестная женщина, представляясь генеральным директором крупного магазина. Она предлагала приобрести брендовую косметику со скидкой 70% из-за повреждённых упаковок. Как утверждают некоторые Telegram-каналы, в конце октября о таких же случаях мошенничества в полицию заявили супруга известного режиссера и продюсера Владимира Досталя Мириам, предпринимательница Елена Ветхова и гимнастка Ляйсан Утяшева.

Кроме того, стало известно, что помощница Михалкова Наталья Сёмина стала жертвой мошеннической схемы с якобы редактированием страницы в «Википедии». Во время телефонного разговора ее попросили «понажимать на какие-то кнопки» на мобильном. В результате мошенники смогли снять деньги в банковском приложении.