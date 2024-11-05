Голосование на выборах в Джорджии прервали из-за угроз

По словам Надин Уильямс, директора по регистрации и выборам округа, власти получили пять сообщений об угрозах взрыва, после чего два участка в округе были временно эвакуированы примерно на 30 минут.
«К счастью, сейчас эти пункты снова работают, и все избирательные участки находятся в безопасности, на них активно работает охрана», — сказала Уильямс. Она добавила, что угрозы не выглядели правдоподобными.
Она отметила, что власти округа будут добиваться, чтобы два участка, работа которых была сорвана, были открыты чуть позже во вторник вечером.
Большое жюри в округе Фултон ранее предъявило Трампу и группе связанных с ним лиц обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход предыдущих президентских выборов в Джорджии. В августе Трамп был формально арестован и на некоторое время помещен в тюрьму в Атланте — административном центре округа.