Голосование на выборах в Джорджии прервали из-за угроз

Большое жюри в округе Фултон ранее предъявило Трампу и группе связанных с ним лиц обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход предыдущих президентских выборов в Джорджии. В августе Трамп был формально арестован и на некоторое время помещен в тюрьму в Атланте — административном центре округа.