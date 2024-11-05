В Миссури закрыли избирательный участок из-за паводка

«Избирательный участок в Брукдейл Фармс в (городе — ред.) Юрека также закрыт в связи с паводком в этом районе. Избиратели, прикрепленные к Брукдейл Фармс, перенаправляются в здание администрации в (городе — ред.) Хиллсборо», — сообщает телеканал.
Местные чиновники не могут сказать, как долго участок будет закрыт. В некоторых местных школах были отменены занятия, многие дороги перекрыты из-за затопления.
Как заявила телеканалу CNN старший советник Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) по выборам Кейт Конли, ведомство отслеживает несколько случаев экстремальных погодных условий и других временных нарушений работы инфраструктуры в некоторых частях страны, но эти явления относятся к разряду ожидаемых, к ним готовились.
Ранее Конли заявила, что агентство не видит серьёзных угроз избирательной инфраструктуре в стране с момента начала дня выборов президента.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.