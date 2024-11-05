В штате Нью-Йорк мужчина угрожал сжечь избирательный участок

Согласно заявлению полиции штата, мужчина не был допущен к голосованию, а затем начал выкрикивать высказывания с угрозами.
«Мужчина скрылся с места происшествия. Полиция штата активно разыскивала мужчину, он был обнаружен и взят под стражу», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что России в целом всё равно, чем закончатся американские выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с Москвой.