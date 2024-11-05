Таллахасси
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В штате Нью-Йорк мужчина угрожал сжечь избирательный участок

В городе Фаулер штата Нью-Йорк задержали мужчину, который угрожал сжечь избирательный участок.

Источник: Reuters

Согласно заявлению полиции штата, мужчина не был допущен к голосованию, а затем начал выкрикивать высказывания с угрозами.

«Мужчина скрылся с места происшествия. Полиция штата активно разыскивала мужчину, он был обнаружен и взят под стражу», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что России в целом всё равно, чем закончатся американские выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с Москвой.