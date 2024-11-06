Банки Ростовской области выявили 267 фальшивых купюр

«Фальшивых денег становится меньше, но это не причина терять бдительность, особенно при расчетах крупными купюрами. Без специального оборудования подлинность бумажных денег можно проверить на просвет, на ощупь, при изменении угла зрения», — отметила управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева.