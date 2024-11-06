Банки Ростовской области выявили 267 фальшивых купюр

Об этом сообщили в отделении Южного ГУ Банка России по Ростовской области.
По информации источника, мошенники чаще всего подделывали деньги крупных номиналов: 167 фальшивых купюр достоинством 5000 рублей, 81 купюру номиналом 1000 рублей и 14 банкнот номиналом 2000 рублей.
Наименьшее количество поддельных банкнот выявлено среди купюр достоинством 100 и 500 рублей — всего четыре и одна соответственно.
Также за первые девять месяцев текущего года на Дону обнаружены поддельные банкноты иностранных государств: доллары США — 4 шт., евро — 1 шт. Все они изъяты из обращения.
«Фальшивых денег становится меньше, но это не причина терять бдительность, особенно при расчетах крупными купюрами. Без специального оборудования подлинность бумажных денег можно проверить на просвет, на ощупь, при изменении угла зрения», — отметила управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева.
Чтобы проверить подлинность российских денег, можно воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Банкноты Банка России».
Кроме того, полная информация о защитных признаках доступна на сайте регулятора в разделе «Наличное денежное обращение».
Для детей есть возможность потренироваться в умении отличать настоящие купюры от поддельных в компьютерной игре «Космический детектив: тайна семи банкнот».
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового мошенничества, совершенного жительницей Ростовской области.