ФБР задержало мужчину за угрозы устроить стрельбу в случае победы Трампа

Как пояснили в материале, Айзек Сиссел размещал в интернете сообщения с угрозами массового расстрела христиан, если победу на выборах одержит Трамп. Он назвал Трампа является «угрозой, которую следовало бы устранить». До этого Сиссела взли под стражу в Кантоне (штат Мичиган).