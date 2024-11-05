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ФБР задержало мужчину за угрозы устроить стрельбу в случае победы Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало мужчину, который объявил, что устроит стрельбу в случае победы на президентских выборах кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания ABC.

Источник: AP 2024

Как пояснили в материале, Айзек Сиссел размещал в интернете сообщения с угрозами массового расстрела христиан, если победу на выборах одержит Трамп. Он назвал Трампа является «угрозой, которую следовало бы устранить». До этого Сиссела взли под стражу в Кантоне (штат Мичиган).

Трамп Дональд