В Израиле начались массовые акции протеста после отставки министра обороны

«Тысячи сообщений были отправлены протестными группами, и десятки тысяч людей вышли на демонстрации в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и других местах» — отмечается в портале.
Движение во многих городах Израиля затруднено, полиция не справляется в количеством протестующих.
Демонстранты перекрыли шоссе в городе Тель-Авив, об этом сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter) и разместило фото, на котором видно, что активисты разожгли костры на проезжей части.
Лидер израильской парламентской оппозиции и глава партии «Еш Атид» Яир Лапид, а также ряд протестных организаций призвали граждан выйти на улицы из-за решения Нетаньяху уволить министра обороны в разгар войны на нескольких фронтах.
Ранее в тот же день премьер-министр Израиля Беньями Нетаньяху заявил о том, что отправил в отставку министра обороны страны Йоава Галанта и назначил на его пост министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца.
15 мая Галант призвал Нетаньяху составить план действий Израиля в секторе Газа после войны, так как установление порядка в анклаве — вопрос национальной безопасности Израиля. Бывший тогда министром военного кабинета Бени Ганц 18 мая поставил Нетаньяху ультиматум, пригрозив уйти в отставку, если глава правительства не представит такой план к 8 июня.
Позже, 10 июня, Ганц объявил, что покидает военный кабинет, потому что Нетаньяху не исполнил озвученные условия.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.