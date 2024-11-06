В Бресте на пешеходном переходе легковушка сбила ребенка

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел примерно в 16:30 на улице Московская. 68-летний водитель автомобиля Seat двигался в направлении от улицы Советской Конституции к улице Пионерской.
Авария произошла на перекрестке с улицей Пионерской.
«По предварительной информации, при выполнении маневра правого поворота водитель не предоставил преимущество и наехал на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.
Сейчас пострадавший девятилетний ребенок госпитализирован. По факту случившегося проводится проверка.