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В Бресте на пешеходном переходе легковушка сбила ребенка

ДТП с участием ребенка произошло в Бресте Во вторник, 5 ноября, в Бресте автомобиль сбил девятилетнего ребенка, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел примерно в 16:30 на улице Московская. 68-летний водитель автомобиля Seat двигался в направлении от улицы Советской Конституции к улице Пионерской.

Авария произошла на перекрестке с улицей Пионерской.

«По предварительной информации, при выполнении маневра правого поворота водитель не предоставил преимущество и наехал на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.

Сейчас пострадавший девятилетний ребенок госпитализирован. По факту случившегося проводится проверка.