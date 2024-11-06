У задержанного около Капитолия мужчины нашли две бутылки горючего вещества

Задержанный, попытавшийся во вторник войти в центр для посетителей Капитолия с ракетницей, нес в рюкзаке две бутылки с горючим. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на начальника полиции Капитолия Томаса Мангера.
Как передает CBS со ссылкой на начальника полиции Капитолии Томаса Мангера, задержанный попытался войти в здание Конгресса около 12:20 по местному времени (20:20 мск).
При досмотре рюкзака полицейские нашли две бутылки, вероятно, с бензином, а также большое количество бумаги.
Мангер уточнил, что этот случай не связан с выборами, проходящими в США в этот день. Полиция Капитолия сейчас изучает активность мужчины в социальных сетях и предполагает, что его поступок может быть связан с палестино-израильским конфликтом.
Напомним, Вашингтон и как минимум 18 штатов для обеспечения безопасности на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки задействовали сотрудников национальной гвардии.