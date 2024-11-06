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У задержанного около Капитолия мужчины нашли две бутылки горючего вещества

Свидетельств того, что инцидент как-то связан с выборами, нет.

Источник: Аргументы и факты

Задержанный, попытавшийся во вторник войти в центр для посетителей Капитолия с ракетницей, нес в рюкзаке две бутылки с горючим. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на начальника полиции Капитолия Томаса Мангера.

Как передает CBS со ссылкой на начальника полиции Капитолии Томаса Мангера, задержанный попытался войти в здание Конгресса около 12:20 по местному времени (20:20 мск).

При досмотре рюкзака полицейские нашли две бутылки, вероятно, с бензином, а также большое количество бумаги.

Мангер уточнил, что этот случай не связан с выборами, проходящими в США в этот день. Полиция Капитолия сейчас изучает активность мужчины в социальных сетях и предполагает, что его поступок может быть связан с палестино-израильским конфликтом.

Напомним, Вашингтон и как минимум 18 штатов для обеспечения безопасности на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки задействовали сотрудников национальной гвардии.