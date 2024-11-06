Следствие по делу о попытке диверсии в воинской части в Подмосковье завершено

«Следователи объявили об окончании предварительного расследования по уголовному делу в отношении Юрия Михеева и двух братьев Мельниковых — Матвея и Тимофея. Всем троим предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, пп. “а”, “в” ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию группой лиц с тяжкими последствиями), а братьям в окончательной редакции вменятся еще и госизмена (ст. 275 УК РФ), а также участие в запрещенной в РФ террористической организации “Легион “Свобода России” (ст. 205.5 УК РФ), боевики которой воюют на стороне Украины”, — рассказал адвокат.