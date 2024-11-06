Следствие по делу о попытке диверсии в воинской части в Подмосковье завершено

«Следователи объявили об окончании предварительного расследования по уголовному делу в отношении Юрия Михеева и двух братьев Мельниковых — Матвея и Тимофея. Всем троим предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, пп. “а”, “в” ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию группой лиц с тяжкими последствиями), а братьям в окончательной редакции вменятся еще и госизмена (ст. 275 УК РФ), а также участие в запрещенной в РФ террористической организации “Легион “Свобода России” (ст. 205.5 УК РФ), боевики которой воюют на стороне Украины”, — рассказал адвокат.
По его словам, в ближайшее время обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами дела, которое насчитывает около шести томов. «После ознакомления с материалами уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — резюмировал адвокат.
Вместе с тем, как отметили ТАСС в правоохранительных органах, уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство. «В целом все фигуранты вину свою признают и раскаиваются в содеянном», — подчеркнул собеседник агентства.
По версии следствия, братья Мельниковы были завербованы спецслужбами Украины и готовили поджог автомобилей и иной военной техники на территории одной из воинских частей в Дмитровском районе Московской области. В переписке с куратором «Легиона “Свобода России” они получили от него “тестовое” задание поджечь российскую военную технику. Для видеофиксации диверсии один из братьев привлек своего приятеля Михеева.
Матвея Мельникова и Михеева задержали правоохранители почти год назад — 10 ноября 2023 года. Тимофей Мельников был задержан 22 ноября того же года в Смоленске. Изначально следствие вменило всем троим попытку диверсии группой лиц с тяжкими последствиями, но к концу расследования двум братьям добавили еще два особо тяжких состава преступления. Обвиняемые находятся в СИЗО.