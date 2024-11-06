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Подозрения на вирус Коксаки нашли у детей в девяти регионах

Минимум в девяти регионах России жители жалуются на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки, подсчитали «Известия». В частности, речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Владимирской, Брянской, Калужской и Московской областях, а также в Удмуртии.

Источник: Агентство «Москва»

Минздравы Владимирской области и Удмуртии в свою очередь заявили, что никаких вспышек заболеваемости энтеровирусной инфекцией в регионе не зарегистрировано, а частные случаи лечатся согласно рекомендациям.

Чтобы спрогнозировать распространение вируса, 2 ноября Роспотребнадзор запросил у минздрава Турции информацию в связи с появляющимися сообщениями о жалобах российских туристов на вирус в Белеке.

Также в ведомстве призывают обращаться за медицинской помощью в случае ухудшения самочувствия. Внимание стоит обратить на повышение температуры, кашель, насморк, боли в горле, сыпь и жидкий стул, в том числе при возвращении из курортных стран.

медицина
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