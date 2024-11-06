Подозрения на вирус Коксаки нашли у детей в девяти регионах

Минздравы Владимирской области и Удмуртии в свою очередь заявили, что никаких вспышек заболеваемости энтеровирусной инфекцией в регионе не зарегистрировано, а частные случаи лечатся согласно рекомендациям.
Чтобы спрогнозировать распространение вируса, 2 ноября Роспотребнадзор запросил у минздрава Турции информацию в связи с появляющимися сообщениями о жалобах российских туристов на вирус в Белеке.
Также в ведомстве призывают обращаться за медицинской помощью в случае ухудшения самочувствия. Внимание стоит обратить на повышение температуры, кашель, насморк, боли в горле, сыпь и жидкий стул, в том числе при возвращении из курортных стран.