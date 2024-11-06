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Бастрыкин вмешался в дело о нападении мигрантов на жительниц Новосибирска

Мужчины неславянской внешности напали на двух местных жительниц, заподозрив их в краже.

Источник: Следственный комитет РФ

В дело вмешался глава СКР Александр Бастрыкин.

Инцидент произошел возле кафе на улице Челюскинцев. Мужчины заподозрили девушек в краже и начали незаконно обыскивать их. Одна из пострадавших снимала происходящее на телефон, который выхватил фигурант дела.

По факту случившегося организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Новосибирской области возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.

Бастрыкин потребовал возбудить дело на мигранта-онаниста в Новосибирске. Подробнее в материале «МК» в Новосибирске.

СК