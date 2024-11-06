За неделю на треть выросло число пожаров в Новосибирской области

Специалисты МЧС России по Новосибирской области обратили внимание на возросшее число пожаров за одну неделю. Так, с 28 октября по 4 ноября 2024 года в регионе произошло 114 возгораний — это на 30% больше в сравнении с прошлой неделей.
По данным ведомства, при пожарах 3 человека погибли, а 8 получили травмы.
«Личным составом МЧС России спасены 14 человек», — говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС.
Например, 30 ноября горело административно-производственное здание на улице Станционная в Новосибирске. Восемь человек покинули горящее помещение самостоятельно. Внутри звено газодымозащитной службы обнаружили мужчину без сознания. Его эвакуировали и госпитализировали в больницу.
Сразу два пожара произошло 1 ноября. В селе Искитимского района сгорел дом и надворные постройки, а в Куйбышеве огонь объял кровлю дома одинокого пенсионера. Оба случая обошлись без пострадавших.