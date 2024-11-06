Житель Приамурья украл технику на 115 миллионов в Хабаровске и других регионах

«На протяжении порядка шести месяцев он даже не интересовался, какую деятельность осуществляет оформленное на его имя общество с ограниченной ответственностью. При этом, по просьбе все того же приятеля, он оформил нотариальную доверенность и передал право управления всеми делами компании. От его имени подельник совершал сделки по аренде специальной техники, заключал контракты и так далее. Сделать самостоятельно это он не мог, так как ранее был признан банкротом», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.