Житель Приамурья украл технику на 115 миллионов в Хабаровске и других регионах

В Хабаровске закончили расследовать уголовное дело о незаконном образовании юридического лица и мошенничестве со строительной техникой. Пострадали две компании, ущерб которых составил 115 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
У предприятий похитили внедорожники и строительную технику. Полицейские выяснили, что 43-летний житель Амурской области по просьбе своего приятеля, по совместительству организатора преступной схемы, оформил на свое имя ООО. Он знал, что фактически работать он не будет. Также мужчина согласился оформлять документы на свое имя в обмен на безвозмездную аренду спецтехники. После подписания документов в Благовещенске он уехал на вахтовую работу в Якутию.
«На протяжении порядка шести месяцев он даже не интересовался, какую деятельность осуществляет оформленное на его имя общество с ограниченной ответственностью. При этом, по просьбе все того же приятеля, он оформил нотариальную доверенность и передал право управления всеми делами компании. От его имени подельник совершал сделки по аренде специальной техники, заключал контракты и так далее. Сделать самостоятельно это он не мог, так как ранее был признан банкротом», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Преступление выявили сотрудники хабаровской полиции. Оказалось, что организатор — 39-летний житель Приамурья — после получения спецтехники не возвращал ее арендодателям и пользовался по своему усмотрению. Ему удалось похитить 24 машины у двух компаний — бульдозеры, краны, экскаваторы, полуприцеп, внедорожники и другие дорогостоящие транспортные средства. Технику он получал в Хабаровске, Амурской и Еврейской автономной областях. Полицейским удалось изъять шесть машин.
На счета и долю в квартире мужчины наложили арест, чтобы обеспечить возмещение ущерба. Объем уголовного дела составил 16 томов, следователи собрали достаточно доказательств. Опросили многочисленных свидетелей из разных регионов. Приятеля, на чье имя оформили фирму, уже осудили в Амурской области.