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30-летний водитель иномарки врезался в арт-объект «Лампочка» в Иркутске

Мужчина сам пришел в полицию с заявлением.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В областном центре в ночь на 2 ноября 2024 на пересечении улиц Лермонтова и Академической неизвестный повредил арт-объект «Лампочка». Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, 30-летний мужчина сам пришел в отделение с объяснениями.

— Водитель «Тойоты Харриер» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение и постамент символа поселка Энергетиков. После скрылся с места аварии, оставив свой автомобиль, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Спустя несколько дней мужчина обратился в Госавтоинспекцию и рассказал, что был участников ДТП. Место происшествия покинул, чтобы зарядить телефон, который полностью сел. Он отошел буквально на час, а когда вернулся, то авто уже не было.

Сейчас на водителя иномарки составили три административных протокола. Один из них — за оставление места ДТП. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре неизвестные пытались ослепить экипаж самолета лазером.