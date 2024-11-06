В Омске ищут очевидцев страшной аварии

О подробностях этой аварии писал сайт «Омскинформ». По данным портала, в ДТП пострадала 18-летняя водитель автомобиля «Chevrolet»: она выехала на полосу встречного движения, где врезалась в «Ладу Гранту». В больницу были доставлены девушка-водитель иномарки и ее пассажир.