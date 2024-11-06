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В Омске ищут очевидцев страшной аварии

ДТП случилось на 1-й Трамвайной улице.

Источник: Аргументы и факты

Призыв откликнуться очевидцев аварии на 1-й Трамвайной улице появился в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста просит откликнуться тех свидетелей, которые записали столкновение на камеры или видеорегистраторы. По данным автора поста ДТП случилось около 15:10 во вторник, 5 ноября.

О подробностях этой аварии писал сайт «Омскинформ». По данным портала, в ДТП пострадала 18-летняя водитель автомобиля «Chevrolet»: она выехала на полосу встречного движения, где врезалась в «Ладу Гранту». В больницу были доставлены девушка-водитель иномарки и ее пассажир.

Ранее мы писали, что в центре Омска случилась смертельная авария.