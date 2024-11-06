Омича задержали во Владимирской области за криминал на свидании

«Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что вечером в одном из баров областного центра он познакомился с женщиной. После они непродолжительное время общались, новая знакомая приглашала приятеля в гости. В один из таких визитов мужчина, воспользовавшись подходящим моментом, похитил принадлежащее местной жительнице имущество и деньги, после чего перестал выходить на связь», — обозначено в официальной публикации.