Омича задержали во Владимирской области за криминал на свидании

Уточняется, что потерпевшими являются женщины, с которыми у предполагаемого злоумышленника были свидания.
В частности, указано, что 60-летняя жительница Владимира обратилась в полицию, обнаружив хищение мобильного телефона, 22 тысяч рублей наличными и нескольких золотых изделий на общую сумму около 100 тысяч рублей. По предварительной информации, доступ к мобильному телефону предполагаемой жертвы преступления якобы помог омичу обогатиться еще примерно на 30 тысяч рублей, которые он предположительно перевел со счета женщины с помощью мобильного банка.
«Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что вечером в одном из баров областного центра он познакомился с женщиной. После они непродолжительное время общались, новая знакомая приглашала приятеля в гости. В один из таких визитов мужчина, воспользовавшись подходящим моментом, похитил принадлежащее местной жительнице имущество и деньги, после чего перестал выходить на связь», — обозначено в официальной публикации.
В полиции уточнили, что в формируемом уголовном деле впоследствии появился еще один подобный эпизод: потерпевшей называется 46-летняя местная жительница, также отдыхавшая с предполагаемым преступником в одном из городских увеселительных заведений. Однако приведенный в публикации «сценарий» подпадает под понятие «грабеж»: заявлено, что после выхода из бара омич якобы толкнул даму, сорвав с ее шеи золотую цепочку.
Пояснения гражданина в связи с предъявленными обвинениями в публикации не представлены. Уточняется, что он предстанет перед судом не впервые: в его «активе» уже имелось отбытое наказание за преступление имущественного характера.