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МЧС: после взрыва газа в многоэтажном доме в Воронеже погиб один человек

Повреждены три квартиры.

В девятиэтажном доме в Воронежской области произошёл пожар, его причиной стал хлопок газа, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По предварительным данным, жертвой ЧП стал один человек, ещё один человек получил травмы.

«В ходе тушения был обнаружен погибший, личность устанавливается. Пострадал 15-летний подросток», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В МЧС уточнили, что повреждены три квартиры.

«Предварительно, причиной пожара стал хлопок бытового газа. Огнём повреждено три квартиры», — сказано в публикации.

Спасены 32 человека, в том числе ребёнок. На месте работают 48 человек и 16 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Москве один человек погиб при пожаре в подсобке производственного здания.