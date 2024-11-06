Девушка погибла в результате столкновения мопеда и автомобиля в Алматы

ДТП произошло по ул. Ержанова, когда с ул. Осипенко на нее повернул автомобиль Toyota Camry. Вскоре водитель авто увидел перед собой движущийся на высокой скорости мопед, на который он не успел среагировать. Дело в том, что мопедист решил обрулить двигавшийся перед ним автобус городского маршрута и проехать между автомобилем и ним.