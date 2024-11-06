Полосатый рейс: самолёту Uzbekistan Airways, летевшему из Ташкента в Нью-Йорк, пришлось дважды садиться из-за проблем с пассажирами

После оказания необходимой помощи рейс продолжил путь в Нью-Йорк, но на этом череда непредвиденных обстоятельств не закончилась. Вторая внеплановая посадка потребовалась уже на территории Канады: у одной из пассажирок начались преждевременные роды. Командир принял решение приземлиться в запасном аэропорту Goose Bay. В 20:50 по ташкентскому времени самолёт совершил посадку, и на борт поднялась медицинская бригада, которая госпитализировала пассажирку.