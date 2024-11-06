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Полосатый рейс: самолёту Uzbekistan Airways, летевшему из Ташкента в Нью-Йорк, пришлось дважды садиться из-за проблем с пассажирами

Самолёт Uzbekistan Airways, выполнявший рейс из Ташкента в Нью-Йорк, оказался в центре череды неожиданных событий, из-за которых дважды совершал внеплановые посадки. В первый раз ему пришлось вернуться в Ташкент из-за больного пассажира, а второй — приземлиться в Канаде из-за преждевременных родов.

Источник: Podrobno.uz

5 ноября, рано утром, рейс HY101 авиакомпании Uzbekistan Airways отправился из Ташкента в Нью-Йорк по расписанию. Однако спокойный полёт не задался с самого начала: командир воздушного судна вскоре был вынужден запросить возвращение в Ташкент — одному из пассажиров, 57-летнему гражданину России, стало плохо. Примерно через час после взлёта самолёт совершил посадку в международном аэропорту Ташкента, где больного уже ожидала скорая помощь.

После оказания необходимой помощи рейс продолжил путь в Нью-Йорк, но на этом череда непредвиденных обстоятельств не закончилась. Вторая внеплановая посадка потребовалась уже на территории Канады: у одной из пассажирок начались преждевременные роды. Командир принял решение приземлиться в запасном аэропорту Goose Bay. В 20:50 по ташкентскому времени самолёт совершил посадку, и на борт поднялась медицинская бригада, которая госпитализировала пассажирку.

После этого воздушное судно снова поднялось в воздух и поздно ночью прибыло в Нью-Йорк. Этот «полосатый рейс» стал настоящим испытанием для пассажиров и экипажа, напомнив о том, что даже тщательно спланированные полёты порой преподносят непредсказуемые сюрпризы.