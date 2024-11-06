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Дело исполнителя убийства Дарьи Дугиной включает ряд уголовных дел

Причастность Натальи Вовк и Богдана Цыганенко к убийству Дарьи Дугиной подтвердили показания свидетелей, протоколы опознания, материалы и результаты оперативно-разыскной деятельности.

Источник: Аргументы и факты

Следствие по делу об убийстве Дарьи Дугиной продолжается. Оно объединило в одно производство несколько дел, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Дела возбуждены против участника украинской диверсионно-террористической группы Богдана Цыганенко. Он вместе с украинкой Натальей Вовк готовил убийство россиянки.

Граждане Украины заочно обвиняются в убийстве с использованием общеопасного способа. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. Мотив — политическая ненависть.

Оба фигуранта заочно арестованы. Сейчас они находятся в международном розыске.

«С данным уголовным делом в отношении Цыганенко в одно производство соединено ряд уголовных дел», — указано в материалах дела.

Причастность Цыганенко и Вовк подтверждается доказательствами. Среди них показания отца Дарьи Александра Дугина и двух свидетелей, а также протоколы опознания, материалы и результаты оперативно-розыскной деятельности.

Ранее сообщалось, что 1 июня 2024 года Цыганенко находился при исполнении обязанностей в качестве военнослужащего в одном из подразделений ВСУ. В отношении него также принимались решения госорганами в том же статусе военного 14 августа текущего года.