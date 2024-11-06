В Прикамье жителям Березников приходится топить снег из-за отсутствия воды

Жители Березников были вынуждены топить снег из-за отсутствия воды при коммунальной аварии, вызванной погодными условиями в Пермском крае, сообщает Ural Mash. Причиной проблем с водой стали мощные снегопады, которые начались в Прикамье 2 ноября. Из-за ветра и большого количества снега линии электропередач оказались повреждены. Жители Березников жаловались, что подвоз воды в районы организован плохо, водовозок не хватало.
По данным Ural Mash, люди начали собирать на улице снег в вёдра и растапливать дома, чтобы получить воду. Даже к вечеру 5 ноября водоснабжение не удалось окончательно восстановить. Вечером глава Березниковского округа Алексей Казаченко назвал причину медленного устранения последствий стихии.
«Аварийные работы по подключению “Извера” пока не завершены. В течение дня поднимали квадрокоптер над линией электропередач, обнаружили повторные падения деревьев. Есть предполагаемое место разрыва ЛЭП. Сейчас направили дополнительные бригады на снегоходах. Система водоснабжения постепенно заполняется, за исключением ВНС-10, которая обеспечивает водой старую часть города. Работы продолжаются до полного устранения аварийной ситуации», — заявил он вечером 5 ноября.
Напомним, серьёзные проблемы снегопад вызвал также в Соликамском и Красновишерском округах. Там люди также оставались без воды. Помимо этого, стихия привела к отключению электроснабжения в десятках населённых пунктов и непроходимости на дорогах. Работу энергетиков при восстановлении усложняли сотни поваленных при снегопаде деревьев. О том, как в трёх округах пытались справиться с последствиями циклона «Мартина», читайте в материале.