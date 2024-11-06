В Прикамье жителям Березников приходится топить снег из-за отсутствия воды

Напомним, серьёзные проблемы снегопад вызвал также в Соликамском и Красновишерском округах. Там люди также оставались без воды. Помимо этого, стихия привела к отключению электроснабжения в десятках населённых пунктов и непроходимости на дорогах. Работу энергетиков при восстановлении усложняли сотни поваленных при снегопаде деревьев. О том, как в трёх округах пытались справиться с последствиями циклона «Мартина», читайте в материале.