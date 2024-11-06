Пенсионерка, сбитая в Каменске-Уральском, получила серьезные травмы

Предварительно установлено, что 21-летний молодой человек за рулем Lada Priora двигался по проспекту Победы в сторону улицы Пушкина. С проспекта он начал поворачивать налево, на прилегающую территорию, по которой шла пенсионерка. Так, водитель допустил наезд на пешехода.