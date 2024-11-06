Пенсионерка, сбитая в Каменске-Уральском, получила серьезные травмы

В Каменске-Уральском вечером 5 ноября произошло ДТП, в котором пострадала 65-летняя пенсионерка. Инцидент случился около 16:20 на проспекте Победы, рядом с домом № 39 «а», и попал на камеры.
— В результате ДТП женщину с травмами головы, переломом ребер и ушибами госпитализировали в больницу, — сообщили «КП-Екатеринбург» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.
Предварительно установлено, что 21-летний молодой человек за рулем Lada Priora двигался по проспекту Победы в сторону улицы Пушкина. С проспекта он начал поворачивать налево, на прилегающую территорию, по которой шла пенсионерка. Так, водитель допустил наезд на пешехода.
Стаж вождения молодого человека составляет один год и 11 месяцев — за это время он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Состояния опьянения не установлено.
— По факту случившегося водитель пояснил автоинспекторам, что женщину не заметил из-за яркого солнца, — отметили в свердловской Госавтоинспекции.
Прибывшие на место автоинспекторы вынесли определения о возбуждении дела за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (часть вторая статьи 12.24 КоАП); а также постановления за отсутствие знака «Начинающий водитель» (часть первая статьи 12.5 КоАП) и внесение изменений в конструкцию ТС без разрешения (часть первая статьи 12.5 КоАП).