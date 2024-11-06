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Выпал снег: Уфа встала в многокилометровых пробках

В Уфе зафиксировали десятибалльные пробки.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе выпал снег, образовались снежные накаты и заносы на дорогах, и город сразу встал в утренних пробках. Дорожная ситуация оценивается в 10 баллов.

Сильные заторы отмечены в центре города: на улицах Октябрьской революции, Заки Валиди и Пушкина. Также «красным» и «бордовым» горят проспект Салавата Юлаева и Революционная.

Водители также встали на Зорге, Галле, 50 лет СССР, Шафиева, проспекте Октября. Почти нет движения на выезде из Сипайлово: из-за аварии стоят Гагарина, Жукова и Сипайловская.

На севере города пробки образовались на Первомайской, Тоннельной, Уфимском шоссе, Александра Невского.

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