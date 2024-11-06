В Хабаровске погиб мужчина в огне, еще один дом уничтожен

В Хабаровске произошли два крупных пожара, один из которых привел к трагическим последствиям, сообщает телеграм-канал МЧС Хабаровского края.
Около полуночи поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на Матвеевском шоссе. Пожар начался в квартире на последнем этаже, где горели домашние вещи. Прибывшие на место пожарные сразу приступили к эвакуации людей и разведке задымленных помещений. Спасено 4 человека, в том числе из соседних квартир, всего эвакуированы 32 жильца дома. Пожар был ликвидирован в 01:07 на площади 30 квадратных метров.
К сожалению, в одной из квартир был найден погибший мужчина. Причины трагедии пока устанавливаются, однако, по предварительным данным, в квартире не было установленного пожарного извещателя, который мог бы вовремя предупредить жильцов о возгорании и дать шанс на спасение. В ликвидации пожара участвовали 6 единиц техники и 28 человек личного состава.
Еще один пожар произошел на улице Глинной в Хабаровске вечером. Возгорание затронуло кровлю двухквартирного жилого дома. Огонь быстро охватил кровлю и распространился по деревянным конструкциям. Жильцы успели вовремя эвакуироваться, и пострадавших не было.
Пожарные завершили работы по локализации пламени к 21:31, а полностью завершили тушение только в 02:22 следующего дня. В результате пожара уничтожена кровля дома, произошло частичное обрушение перекрытий, а также повреждены квартиры. Пострадавших нет, но огонь и вода нанесли значительный ущерб.
В ликвидации пожара участвовали 20 человек и 5 пожарных автоцистерн. Сейчас проводится проверка по факту возгорания.