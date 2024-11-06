В Хабаровске погиб мужчина в огне, еще один дом уничтожен

К сожалению, в одной из квартир был найден погибший мужчина. Причины трагедии пока устанавливаются, однако, по предварительным данным, в квартире не было установленного пожарного извещателя, который мог бы вовремя предупредить жильцов о возгорании и дать шанс на спасение. В ликвидации пожара участвовали 6 единиц техники и 28 человек личного состава.