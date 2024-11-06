Задержали известного казахстанского агроэксперта

Как передает пресс-служба АФМ, Департаментом АФМ по Алматинской области совместно с областной прокуратурой изобличен руководитель общественного объединения «Шаңырақ» Садырбай в совершении мошенничества в особо крупном размере. Он подозревается в том, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах.