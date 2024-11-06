Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержали известного казахстанского агроэксперта

6 ноября стало известно о задержании агроэксперта Алмасбека Садырбая, сообщает Zakon.kz.

Источник: пресс-служба АФМ РК

Как передает пресс-служба АФМ, Департаментом АФМ по Алматинской области совместно с областной прокуратурой изобличен руководитель общественного объединения «Шаңырақ» Садырбай в совершении мошенничества в особо крупном размере. Он подозревается в том, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах.

«Основная цель — незаконное получение субсидий на осеменение маточного поголовья мелкого рогатого скота и компенсацию затрат на корма. Для этого привлекались крестьянские хозяйства, которые вопреки законодательству не имели сельхозземель».

говорится в сообщении.

Далее дистанционно подавались заявки на получение субсидий, содержащие недостоверные сведения, в том числе с указанием фиктивных кадастровых номеров. При этом использовались ЭЦП руководителей сельхозкооперативов без их ведома.

«Подобным образом похищено свыше 1,2 млрд тенге».

Пресс-служба АФМ.

Мужчина задержан. Его сообщница с санкции Следственного суда находится под домашним арестом. В соответствии со ст. 201 УПК иные сведения разглашению не подлежат.

В Мангистау 3 ноября 2024 года задержали исполнительного директора ТОО «Кезби» Ержана Кезбаева. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.