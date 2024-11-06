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Больше недели в Свердловской области ищут 37-летнего мужчину

Александр Макаров пропал в конце октября в Туринском районе.

Источник: «Лиза Алерт»

Поисковики обращаются к жителям региона за помощью в поиске 37-летнего Александра Макарова из поселка Фабричное в Туринском городском округе.

«С 29 октября 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — говорится в ориентировке «Лиза Алерт».

Приметы Александра: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, глаза серо-зеленые, волосы светло-русые. Был одет в камуфляжный костюм, и зеленые резиновые сапоги. Сообщить информацию о пропавшем уральце можно по телефонам: 88007005452, 89826427830 или на линию 112.