Больше недели в Свердловской области ищут 37-летнего мужчину

Поисковики обращаются к жителям региона за помощью в поиске 37-летнего Александра Макарова из поселка Фабричное в Туринском городском округе.
«С 29 октября 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — говорится в ориентировке «Лиза Алерт».
Приметы Александра: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, глаза серо-зеленые, волосы светло-русые. Был одет в камуфляжный костюм, и зеленые резиновые сапоги. Сообщить информацию о пропавшем уральце можно по телефонам: 88007005452, 89826427830 или на линию 112.