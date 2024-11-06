В Омской области ночной сторож украл 200 мешков пшеницы

В Исилькульском районе ночной сторож украл с охраняемого им предприятия 200 мешков пшеницы. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.
В полицию обратился владелец сельхозпредприятия. Фермер рассказал, что пшеница свозилась на открытую площадку. Работники предприятия заподозрили, что кто-то понемногу крадёт урожай. Сколько именно было похищено, фермер сказать не смог.
Полицейские провели подворный обход и обнаружили в одном из сараев большое количество мешков с зерном. Хозяином оказался ночной сторож зернотока. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, мужчина признался в краже пшеницы. Всего ему удалось похитить 200 мешков.
Против сельчанина возбудили уголовное дело. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.
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