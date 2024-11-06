В Омской области ночной сторож украл 200 мешков пшеницы

Полицейские провели подворный обход и обнаружили в одном из сараев большое количество мешков с зерном. Хозяином оказался ночной сторож зернотока. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, мужчина признался в краже пшеницы. Всего ему удалось похитить 200 мешков.