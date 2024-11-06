Жителей Башкирии экстренно предупредили об обрушившейся непогоде

В Башкирии испортилась погода. На республику обрушился снегопад, из-за которого серьезно ухудшилась дорожная ситуация.
Как предупреждает МЧС по РБ, в среду, 6 ноября, местами по Башкирии ожидается сильное отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах образуется гололед и снежные накаты.
Добавим, что в Уфе из-за выпавшего снега с утра образовались 10-балльные пробки.
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