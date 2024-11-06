В Свердловской области женщина сбила на «зебре» 17-летнюю девушку

Как сообщили в региональной ГИБДД, водитель иномарки — местная жительница со стажем вождения почти 20 лет. Женщина пояснила, что не увидела девушку на «зебре» из-за слепящего света фар. Водитель прошла процедуру освидетельствования на состояние опьянения — результат отрицательный.