В Свердловской области женщина сбила на «зебре» 17-летнюю девушку

В Каменске-Уральском вечером 5 ноября на улице Ленина 58-летняя женщина-водитель за рулем Volkswagen Golf при проезде нерегулируемого пешеходного перехода сбила девушку-пешехода.
17-летнюю девочку в результате ДТП доставили в больницу для оказания медпомощи.
Как сообщили в региональной ГИБДД, водитель иномарки — местная жительница со стажем вождения почти 20 лет. Женщина пояснила, что не увидела девушку на «зебре» из-за слепящего света фар. Водитель прошла процедуру освидетельствования на состояние опьянения — результат отрицательный.