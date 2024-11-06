Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области женщина сбила на «зебре» 17-летнюю девушку

Водитель пояснила, что не увидела пешехода из-за слепящего света фар.

Источник: ГИБДД Свердловской области

В Каменске-Уральском вечером 5 ноября на улице Ленина 58-летняя женщина-водитель за рулем Volkswagen Golf при проезде нерегулируемого пешеходного перехода сбила девушку-пешехода.

17-летнюю девочку в результате ДТП доставили в больницу для оказания медпомощи.

Как сообщили в региональной ГИБДД, водитель иномарки — местная жительница со стажем вождения почти 20 лет. Женщина пояснила, что не увидела девушку на «зебре» из-за слепящего света фар. Водитель прошла процедуру освидетельствования на состояние опьянения — результат отрицательный.