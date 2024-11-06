В Екатеринбурге парни на ВАЗ врезались в ограждение и попали в больницу

В Екатеринбурге утром 6 ноября ВАЗ-2114 влетел в ограждение. Молодые водитель и пассажир отечественной легковушки попали в больницу. Инцидент произошел около 4:30 рядом с домом № 16 «а» на улице Бебеля. Пострадавшим — по 20 лет.