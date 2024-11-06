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В Екатеринбурге парни на ВАЗ врезались в ограждение и попали в больницу

Авария с двумя 20-летними пострадавшими произошла на перекрестке улиц Готвальда и Халтурина.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге утром 6 ноября ВАЗ-2114 влетел в ограждение. Молодые водитель и пассажир отечественной легковушки попали в больницу. Инцидент произошел около 4:30 рядом с домом № 16 «а» на улице Бебеля. Пострадавшим — по 20 лет.

— В результате ДТП пассажир и водитель с различными травмами доставлены в лечебное учреждение, — сообщили «КП-Екатеринбург» в отделе пропаганды Госавтоинспекции города.

Предварительно установлено, что ВАЗ-2114 двигался по улице Бебеля со стороны Кирова. На перекрестке улиц Готвальда и Халтурина водитель потерял контроль над автомобилем, выехал на тротуар и врезался в ограждение.

Известно, что за рулем ВАЗа был екатеринбуржец с двухлетним стажем вождения. К административной ответственности за нарушение ПДД молодой человек не привлекался. В связи с происшествием проводится проверка.