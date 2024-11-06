Медицинская маска помогла найти грабителя-неудачника: благодаря необычной улике раскрыто преступление 6-летней давности

Нападение попало на камеру видеонаблюдения, установленную в офисе микрозаймов. На кадрах видно, как мужчина, облаченный во все черное, осторожно заходит в помещение, закрывает за собой дверь и подходит к единственной сотруднице. Консультант в белой блузке тут же юркнула рукой под стол в поисках тревожной кнопки, но не успела ее нащупать. Нападавший схватил ее за волосы, а после стал угрожать ножом.