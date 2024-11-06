Медицинская маска помогла найти грабителя-неудачника: благодаря необычной улике раскрыто преступление 6-летней давности

Любой злодей на месте преступления оставляет следы. Это может быть отпечаток пальцев, капля крови, след от обуви. Ранее КП-Иркутск рассказывала, как комнатный цветок и детское одеяло помогли раскрыть убийства, а варежки — найти нападавшего на школьницу. И вот новая история: благодаря медицинской маске в Чите удалось задержать грабителя-неудачника, который совершил разбойное нападение шесть лет назад.
Испугался и сбежал.
Ограбить офис микрозаймов 20-летний житель Читы решил весной 2018 года. Он, как ему казалось, хорошо подготовился к делу. Лицо спрятал под медицинской маской, а чтобы не оставлять отпечатки пальцев, надел перчатки. Не обошлось и без оружия, в карман ветровки он положил нож.
Нападение попало на камеру видеонаблюдения, установленную в офисе микрозаймов. На кадрах видно, как мужчина, облаченный во все черное, осторожно заходит в помещение, закрывает за собой дверь и подходит к единственной сотруднице. Консультант в белой блузке тут же юркнула рукой под стол в поисках тревожной кнопки, но не успела ее нащупать. Нападавший схватил ее за волосы, а после стал угрожать ножом.
В 2022 году он был осужден за совершение кражи. Фото: ГУ МВД по Забайкалью.
— Он потребовал выдать ему все имеющиеся в офисе деньги, — рассказывают в ГУ МВД по Забайкалью. — Потерпевшая согласилась.
Но ключи от сейфа во время борьбы упали под стол. Консультант потянулась за ними, но неудачливый грабитель вдруг сбежал. Почему? Испугался, что в этот момент девушка нажала на скрытую тревожную кнопку.
Подписал чистосердечное.
Приехала полиция. Территорию оцепили, начался поиск и сбор улик. К счастью, с этим возникло проблем. Те самые перчатки и медицинская маска валялись недалеко от офиса микрозаймов.
— Улики были изъяты и направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр. По факту разбоя было заведено уголовное дело, — рассказывают в полиции.
На маске эксперты обнаружили слюну нападавшего. Из биологического материала выделили ДНК-профиль. Как стало известно КП-Иркутск, во всей Федеральной базе данных не было информации о человеке с такой геномной информацией. Пришлось ждать. И недавно мужчина с таким ДНК появился в базе.
— Это 26-летний житель Читы, — рассказывают в полиции. — Выяснилось, что в 2022 году он был осужден за совершение кражи и уже отбыл наказание, назначенное судом. Полиция задержала подозреваемого. Мужчина признался.
Сейчас ведется расследование уголовного дела по статье «разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.