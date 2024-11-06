Сотрудникам ДУИС вынесли приговор за хищения в ВКО

Как сообщается в официальном Teltgram-канале Антикоррупционной службы, приговор огласил суд города Усть-Каменогорск.
«Экс-заместитель начальника Учреждения № 17 и старший инспектор признаны виновными в хищении 5,8 млн тенге путем предоставления в жилищную комиссию заведомо ложных сведений об отсутствии недвижимости», — отметили в Антикоре.
Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. Осужденные лишены специальных званий майор и лейтенант юстиции. Приговор в законную силу вступил.