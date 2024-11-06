Сотрудникам ДУИС вынесли приговор за хищения в ВКО

Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. Осужденные лишены специальных званий майор и лейтенант юстиции. Приговор в законную силу вступил.