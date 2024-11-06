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Сотрудникам ДУИС вынесли приговор за хищения в ВКО

В Усть-Каменогорске осуждены сотрудники областного департамента уголовно-исполнительной системы — майор и лейтенант юстиции, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Teltgram-канале Антикоррупционной службы, приговор огласил суд города Усть-Каменогорск.

«Экс-заместитель начальника Учреждения № 17 и старший инспектор признаны виновными в хищении 5,8 млн тенге путем предоставления в жилищную комиссию заведомо ложных сведений об отсутствии недвижимости», — отметили в Антикоре.

Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. Осужденные лишены специальных званий майор и лейтенант юстиции. Приговор в законную силу вступил.