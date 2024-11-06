В Бресте водитель Seat поворачивал и сбил девятилетнего ребенка на переходе

Согласно предварительным данным, 5 ноября примерно в 16.30 68-летний житель Бреста, находившийся за рулем автомобиля Seat, ехал по улице Московской в сторону улицы Советской Конституции к Пионерской. Говорится, что на перекрестке с улицей Пионерской водитель, выполняя правый поворот, не уступил дорогу и сбил девятилетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть на зеленый свет. Несовершеннолетний был доставлен в больницу.