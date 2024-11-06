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В Бресте водитель Seat поворачивал и сбил девятилетнего ребенка на переходе

В Бресте водитель Seat сбил ребенка на пешеходном переходе, выполняя правый поворот.

Источник: Комсомольская правда

В Бресте водитель Seat поворачивал и сбил девятилетнего ребенка на переходе. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Согласно предварительным данным, 5 ноября примерно в 16.30 68-летний житель Бреста, находившийся за рулем автомобиля Seat, ехал по улице Московской в сторону улицы Советской Конституции к Пионерской. Говорится, что на перекрестке с улицей Пионерской водитель, выполняя правый поворот, не уступил дорогу и сбил девятилетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть на зеленый свет. Несовершеннолетний был доставлен в больницу.

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