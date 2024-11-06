Убийца на велосипеде из Каменска­-Уральского получил 21 год колонии

Свердловский областной суд вынес приговор по резонансному уголовному делу об убийстве 16-летней жительницы Каменска-Уральского. Девушка погибла в августе 2023 года, приехав в родной город из Екатеринбурга. Перед ночным походом домой она в шутку просила в соцсетях не нападать на нее. Вскоре нападение действительно произошло.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области, суд признал местного жителя 1988 года рождения Эдуарда Г. виновным по пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, с целью скрыть другое преступление), части 3 статьи 30, пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней, с применением насилия) и пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину).
В качестве наказания ему назначено лишение свободы сроком 21 год и 1 месяц. Это на 11 месяцев меньше, чем запрашивал государственный обвинитель. После освобождения он будет также ограничен в свободе сроком на два года.
Как сообщал «МК-Урал», резонансное преступление было совершено в ночь с 8 на 9 августа 2023 года. Выпускница девятого класса вернулась из Екатеринбурга, куда ездила поступать в колледж. От станции до дома она так и не дошла. Ее тело было обнаружено в овраге в 10 — 20 метрах от дорожки, идущей вдоль лесопарка.
Незадолго до смерти погибшая публиковала видеозаписи, сделанные во время последнего пути. Она заявила в соцсетях, что придется добраться до дома «соло», шутя попросила не нападать, а позже сняла на видео бродячего пса, пошутив, что этой ночью умрет в результате атаки собак.
На записи камер наблюдения в городе попал одинокий велосипедист Эдуард Г., на которого долго не обращали внимания сотрудники правоохранительных органов, но который показался подозрительным простым пользователям социальных сетей. После волны критики в адрес следователей дело было передано в областное СУ СКР.
Личность велосипедиста была установлена. Им оказался стропальщик металлургического завода. Он сознался в краже телефона погибшей, но заявил, что всего лишь обнаружил ее тело. Тем не менее, исследовав доказательства, следователи пришли к мнению, что именно велосипедист напал на девушку, завел в лесополосу, где попытался изнасиловать, но из-за оказанного сопротивления задушил ее.
По словам официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, оперативные сотрудники сутки ждали обвиняемого в засаде.
«Велосипед, одежда, в которой находился мужчина в ночь смерти девушки, а также другие важные для следствия вещдоки изъяты, — давал комментарии полковник Горелых после задержания обвиняемого. — Чтобы установить, имеет ли он какое-либо отношение к смерти школьницы, гражданин был проверен на полиграфе».