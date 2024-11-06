Убийца на велосипеде из Каменска­-Уральского получил 21 год колонии

Как сообщал «МК-Урал», резонансное преступление было совершено в ночь с 8 на 9 августа 2023 года. Выпускница девятого класса вернулась из Екатеринбурга, куда ездила поступать в колледж. От станции до дома она так и не дошла. Ее тело было обнаружено в овраге в 10 — 20 метрах от дорожки, идущей вдоль лесопарка.